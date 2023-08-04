Ayçiçeğinde kuraklık tespit çalışmaları sürüyor

İklim değişikliğinin getirdiği abiyotik stres faktörleri bitkisel üretim üzerinde olumsuz etkileri devam ederken Tekirdağ’da ayçiçeği ekili alanlarında kuraklık nedeni ile oluşan verim kayıplarının tespit edilmesi amacıyla tespit çalışmaları devam ediyor.

İklim değişikliğinin getirdiği abiyotik stres faktörleri bitkisel üretim üzerinde olumsuz etkileri devam ederken Tekirdağ’da ayçiçeği ekili alanlarında kuraklık nedeni ile oluşan verim kayıplarının tespit edilmesi amacıyla İl ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü teknik personelleri saha çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ürün Masaları biriminden ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanları saha çalışmalarına eşlik etti.

İl genelinde 11 ilçede konuya kuraklıktan etkilenen alanlara ilişkin ön tespit çalışmaları devam ediyor. Muhtarlıklar ve üreticilerden gelen başvuruların İlçe Müdürlüklerince alınarak raporlanması, ilçe düzeyinde kuraklıktan etkilenen alanların hasat öncesi sahada kontrollerine ediliyor.

Tekirdağ’da kuraklık etkisine ilişkin olarak hem Namık Kemal Üniversitesinden hem de Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden detaylı rapor talep edilerek çalışmaların sonunda elde edilecek zarar kayıpları Valilik ve Bakanlığa sunulacak.