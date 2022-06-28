Ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15'ini karşılayan Edirne'de, ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor.

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  • 28.06.2022 16:01
  • Güncelleme: 28.06.2022 18:27
Ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15’ini karşılayan Edirne’de, ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor.

Edirne’de kurak geçen kış mevsiminin ardından, son haftalarda etkili olan sağanak yağışlarla birlikte ayçiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı. Tarlaların erken dönemde sarıya boyandığını gören üreticiler, verim beklentisini artırdı. Yağışların devam etmesi halinde 350 ton rekolte ile ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek veriminin beklendiği öğrenilirken, yağışların olmaması ve kuraklığın baş göstermesi halinde ise verimin 250 ton rekoltede kalabileceği ifade edildi.

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“Son 2 hafta içerisinde yağmur yağarsa rekor verim olur”

Ayçiçeğinde verimin bu sene yüksek olduğunu vurgulayan Bülent Dişliler, “Bu sene arpa buğday hasadını bitirdik. Verimlerimiz güzeldi, yağışlar güzeldi. Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi de güzel. Gördüğünüz gibi ayçiçeklerimizin verimleri de güzel. Bu sene bereket iyi. Yağışların vermiş olduğu verimler sayesinde ayçiçekleri boyumuza kadar ulaştı, hatta boyumuzu geçti. Daha da yükselecekler, zaten daha da kalınlaşacak. Yarın öbür gün kafa çıkartıp çiçeklerini dökecekler. Son 2 hafta içinde yağmur yağarsa bereketli bir dönem geçireceğiz. Ayçiçekleri aralarını geçtik, aralarını sürdük, ilaçları attık, gübre attık. İnşallah verim potansiyeli güzel olacak bu sene. İnşallah bereketi alacağız bu sene. Son 2 hafta içerisinde yağmur yağarsa çiçekte iken rekor olur bu sene” dedi.

Yağışların çiftçiler için önemli olduğunu belirten Şerif Akgün, 2 hafta içinde yağışlar etkili olduğu takdirde rekor verim alınabileceğini söyledi.

İHA

Editör
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