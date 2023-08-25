Ayçiçeğini sıcak vurdu

Bandırma Ticaret Borsası’nda yılın ilk ayçiçeği ürünü satıldı. İlk ürün olma sebebiyle sembolik satış ve ilk ürün satışı elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan ayçiçeği hasadı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Can Ata Tan, "Bu sene yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile ayçiçeğinde verim kaybı yaşanıyor. Bölgesel olarak değişime bağlı olarak yüzde 25 ile yüzde 40 arasında rekolte kayıpları olabilir. Bu tüm ülkemiz verimini düşündüğümüzde büyük bir arz açığına sebep olabilir. Normalde ayçiçeğinin istediği sıcaklıklar 25-28 derece. Yetişme mevsiminde de 300-400 milimetre yağış düştüğünde dekarda 350-400 kilogram verim elde etmek mümkün. Bu sene sıcaklıklar 40 dereceye çıktı ve ayçiçeğinin yağış istediği dönemde yağış olmadı. Dolayısıyla; ülkemizin hali hazırdaki yağlı tohumlara olan ihtiyacı bu yılda ithalat ürüne olan talebi artıracak. Son dönemde Karadeniz tahıl koridorundaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki durumlar göz önüne alındığında iç piyasadaki üretime olan ihtiyacın önemi kendini hissettirmektedir. Ayçiçek fiyatlarının tatmin edici olarak belirlenmesi çok önemli. Üreticimizin üretim maliyetlerinin artması ve verimde yaşanan düşüş oranları göz önüne alındığında kayıpların engellenmesi ve önümüzdeki dönemlerde üretim istikrarının sağlanması için belirlenecek fiyat önemli olacaktır. Genç üretici sayısındaki azalmalar ve üreticimizin tarım ekonomisinin sağlıklı döngüsü için maliyetlerini karşılaması ve üretime devam etmesi çok önemlidir. Bandırma Ticaret Borsası olarak kaliteye bağlı bir ortamda rekabet şartlarının oluşmasını ve üreticimizin bu manada elektronik ortamda hazır pazar organizasyonu platformu sayesinde ürününü değerlendirmektedir. Piyasa fiyatlarının oluşması, hem üyemizi hem de üreticimizi memnun etmesi, Kurum olarak bizleri de mutlu etmektedir" dedi.