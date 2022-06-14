Ayçiçek üreticilerine ton başına bin 100 TL ödeme yapılacak

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi geçen yıl üreticilerden aldığı ayçiçek ürününe yağ oranına göre kesin alım fiyatı adı altında ton başına bin 100 TL. ödeme yapacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.06.2022 16:21
  • Güncelleme: 14.06.2022 16:44
Ayçiçek üreticilerine ton başına bin 100 TL ödeme yapılacak
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Üreticiye Ton başına bin 100 lira ödeme yapılacağını açıklayan Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı “Gerek üretici gerekse tüketici bazında aranılan bir kurum olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi geçen yıl almış olduğu Ayçiçek ürünlerine yağ oranına göre kesin alım fiyatı adı altında ton başına bin 100 TL. ödeme yapma kararı aldığını açıkladı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Sadettin Kalpakçı “Bizler göreve geldiğimiz günden beri üreticilerimize ve ortaklarımıza hep bize güvenin, inanın, destek olun dedik ortaklarımız da hiç tereddüt etmeden fiyat dahi sormadan ürünlerini bizlere teslim ettiler. Biz de Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak gerek piyasa fiyatlarının yükselmesi nedeniyle arada oluşan farkları kampanyamız bitmesine rağmen üreticilerimize yansıtmaya karar verdik. Geçen yıl kooperatifimize bin 500 ton ayçiçeği ürünü teslim eden 257 ortağımıza 1 milyon 600 bin kesin alım fiyat farkını bu ayın 20 sinden sonra dağıtmaya başlayacağız. Tüm ortaklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

2
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

3
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

4
13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

5
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

6
Afganlı sapık yakalandı

Afganlı sapık yakalandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

DAHA FAZLA
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı