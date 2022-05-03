Ayçiçek yağına rakip olarak ön plana çıkan kanolada ekim alanı 9 kat arttı

Ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne'de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artarak, hem ayçiçeğine rakip oluyor hem de alternatif ürün oluyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.05.2022 09:50
  • Güncelleme: 03.05.2022 13:40
Ayçiçek yağına rakip olarak ön plana çıkan kanolada ekim alanı 9 kat arttı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne’de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara artarak, hem ayçiçeğine rakip oluyor hem de alternatif ürün oluyor.

Türkiye’nin ayçiçeği ve buğday ihtiyacını önemli ölçüde karşılan Edirne’de, çiftçinin daha karlı olarak nitelendirdiği kanolaya ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Kanolanın kış ayında ekilip erken hasat edilmesini fırsata çeviren bölge çiftçisi, ekim nöbetinde ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın ekim alanını artırdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Artış TÜİK verilerine yansıdı

Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50’si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne’de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı. Bu yıl ise 90 bin dekar alanda üretim yapılması öngörülüyor.

Çiftçi ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği ekiyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kanola ekiminde geçen yıllara oranla artış yaşandığını söyledi. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan Arabacı, kanolanın ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirterek, kanolanın gelişimlerinin şu an iyi ilerlediğini ifade etti. Başkan Arabacı, çiftçilerin ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği gibi ekilişlere yöneldiğini vurguladı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

3
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

4
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Kapaklı 'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kapaklı 'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

DAHA FAZLA
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz