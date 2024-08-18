Aydemir Akbaş'a Galatasaray Lisesi'nde tören

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi’nde tören düzenlendi. Akbaş’ın tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldığı görüldü. Törende sanatçı İbrahim Tatlıses duygu dolu anlar yaşadı.

Önceki gün Şişli’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Akbaş için bugün kongre üyeliği de yaptığı Galatasaray Lisesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oyuncu Şafak Sezer ve çok sayıda seveni katıldı. Akbaş’ın cenazesine Galatasaray bayrağı sarıldığı görüldü. Törende duygusal anlar da yaşandı.

“Böyle bir dost yok mümkün değil”

Törende uzun süre gözyaşı döken İbrahim Tatlıses, “Aydoş benim canımdı. Bir güne bir gün kalbini kırmadım. O da benim kalbimi kırmadı. En son da beni bekledi. Ben yoğun bakıma ziyarete girdim yanına çıktım, yarım saat sonra vefat etmiş. Elimi dizine koydum. Dedim Aydoş ben geldim. Böyle bir dost yok mümkün değil” dedi.

Törende konuşan Başkan Özbek, "Hepimizin hafızasında ve alkışlarla karşılandı. İfade ettiği şey şuydu. Hayatımdaki her türlü değerden vazgeçerim ama Galatasaray’dan vazgeçmem. Bu hala hatıralarımızda yaşıyor. Onun için büyük bir Galatasaraylıyı, büyük bir sanatçıyı sinema, tiyatro oyuncusu ve Türkiye’de herkesin sevdiği büyük bir Galatasaraylıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Oyuncu Şafak Sezer, "Kendisi ile çalışmaktan çok keyif aldığım değerli bir abimdi. Sinema sinema dedi, sinema ile de vefat etti. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.