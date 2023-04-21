Aydemir Akbaş beyaz perdeye bakın hangi film ile dönüyor

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, yönetmen Murat Uygur’un uyuşturucuyla mücadele için farkındalık oluşturmak amacıyla çekeceği filmde başrol oynayarak beyaz perdeye dönüş yapıyor. Akbaş’ın emekli bir istihbarat müdürünü canlandıracağı öğrenildi.

Yönetmen Murat Uygur, uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni sinema filmi çekmek için kollarını sıvadı. "Umut Film" isimli polisiye filmin senaryosu tamamlandı ve Eylül ayında çekimlerine başlanması planlanıyor. Uygur, film için ilk görüştüğü ve anlaştığı iki ismin Aydemir Akbaş ve Özgür Aksoy olduğunu açıkladı.

Akbaş, emekli istihbarat müdürünü canlandıracak

Filmin konusunda, uyuşturucu ile mücadele eden emekli bir istihbarat müdürü olan Aydemir Akbaş’ın elindeki önemli bilgileri narkotik polisleriyle paylaşarak nasıl operasyon yapılacağı konusunda polise yardımcı olması üzerine odaklanıyor. Oyuncu Özgür Aksoy ise narkotik komiserini canlandıracak. Yönetmen Uygur, filmin amacının gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirmek olduğunu belirtiyor. Filmde, silahlar içinde geçen bol aksiyon ve tartışma sahneleri de bulunacağı öğrenildi. Çekimler başladığında, sinemaseverler nasıl sürprizlerle karşılaşacağını merakla bekliyor.