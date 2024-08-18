Aydemir Akbaş'ın cenazesine gelen Tatlıses'in camiye girişi sırasında arbede çıktı
Oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelen İbrahim Tatlıses'in gelişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.
Oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne gelen İbrahim Tatlıses’in gelişi sırasında kısa süreli arbede yaşandı.
Şişli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.