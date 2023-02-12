Aydın'a gelen depremzedelere destek oluyorlar

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelleri, Adıyaman’dan Aydın’a gelen depremzedelere destek olmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelleri de Aydın’a gelen depremzedelere destek sunmak için çalışmalarına başladı. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla vatandaşları ziyaret eden psikososyal destek personelleri Adıyaman’dan gelen depremzedelerle görüşerek hem psikolojik hem de sağlık ihtiyaçlarının tespitini sağladı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “El birliği ile saracağız bu tarifsiz acının yaralarını. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Adıyaman ilimizdeki vatandaşlarımızı Aydın’da misafirhanelere tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, ivedi bir şekilde psikososyal destek ekiplerimiz vatandaşlarımızı ziyaret etti. Vatandaşlarımız ile temasa geçerek gerek psikolojik gerek sağlık ihtiyaçlarının tespiti için kendileri ile görüşmeler sağlanarak devletin tüm kademeleri ile yanlarında olduğumuzu belirttik” ifadelerine yer verildi.