Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait mobil aşevi Adıyaman'da

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere destek olması için gönderilen mobil aşevi, Adıyaman’a ulaştı. Günlük 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mobil aşevi, vatandaşlara gün boyu çorba ve yemek dağıtımında bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkan mobil aşevi de bölgeye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman Yeni Mahalle 75. Yıl Koşu Parkı’nda kurulan mobil aşevi, bölgedeki vatandaşlara hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin mobil aşevi personelleri gün boyu yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.