Aydın'dan 166 gönüllü deprem bölgesinde

Aydın Valiliği tarafından açıklanan verilere göre arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgesine 166 gönüllü vatandaş gitti.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü saat Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde etkili olan depremlerde, 18 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, 74 binin üzerinde vatandaş yaralandı, çok sayıda bina yıkıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Valilik koordinesinde kurulan yardım çadırlarına binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Yardım tırlarının yanı sıra depremin olduğu ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için kamu kurumlarından çok sayıda personel ve araç desteği de afet bölgelerine gönderilirken, gönüllü vatandaşlar da afet bölgelerine giderek çalışmalara destek oldu.

Aydın Valiliği tarafından açıklanan verilere göre ise Aydın’daki kamu kurumlarından toplam 389 personel ve 86 araç deprem bölgesine gönderilirken, demircisinden marangozuna, su tesisatçısından doğalgaz bakımcısına kadar toplam 166 gönüllü vatandaş da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Aydın’dan deprem bölgelerine, 67 AFAD Gönüllüsü, 49 yardımcı personel, 19 operatör, 12 şoför, 7 marangoz, 3 elektrikçi, 3 demirci, 2 su tesisatçısı, 1 servis şoförü, 1 doğalgaz bakımcısı, 1 jeneratör bakımcısı, 1 sağlıkçı olmak üzere toplam 166 gönüllü vatandaş gönderildi. Aydın’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları üyesi 164 gönüllü vatandaş da deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca kamu kurumlarının yanı sıra elini taşın altına koyan Aydınlı özel sektör firmaları ise 40 yaşam konteyneri, 8 vinç, 30 ekskavatör, 34 kamyon, 7 tır, 7 iş makinesi, 9 araç, 11 kepçe, 8 lowbed, 1 arazöz, 1 jeneratör, 3 cenaze aracı, 12 çekici, 6 kazıcı yükleyici olmak üzere toplam 177 adet araç desteği sağlayarak deprem bölgelerine gönderdi.