Aydın doldu, depremzedeler başka illere gönderilecek

Depremden etkilenen Adıyamanlı vatandaşların tahliyesi için belirlenen Aydın’da konaklama kapasitesinin dolduğu ve depremzedelerin belirlenen 12 farklı ile gönderileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerin de etkili olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede bir yandan arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken bir yandan da depremzede vatandaşların tahliyesi gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Aydın ile eşleşen Adıyaman’daki depremzedeler kafileler halinde Aydın’a getirildi. Geçtiğimiz Cuma günü gelen ilk kafilenin ardından, otobüslerle Aydın’a gelen depremzedeler çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde konaklatılıyor. Son 4 günde yaklaşık 5 bin Adıyamanlı vatandaşın Aydın’a geldiği öğrenilirken, il genelindeki konaklama kapasitesinin dolduğu ve gelecek olan yeni kafilenin belirlenen Erzurum, Erzincan, Afyon gibi 12 farklı ile gönderileceği öğrenildi.