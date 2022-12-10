Aydın: Hedefimiz yapıları ilk günkü gibi korumak

Ay Gök Yönetim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yahya Aydın, acil durumlarda yapılarda hareket sisteminin önemini anlattı. “Acil durumlarda nasıl hareket edeceğimizi belirlemek ve planlamak bizim asil görevlerimizdendir” diyen Yahya Aydın, “Yangın, deprem anında nasıl hareket edeceğimiz, depremde nerelerde toplanacağımız, yangın anında itfaiye gelene kadar yangına katlardaki yangın dolaplarını kullanarak nasıl müdahale edebileceğimiz, kapalı otoparktaki sprinklerin bakımını nasıl yapacağımız, tatbikatları nasıl yapacağımız, deprem anında nasıl olacağı, site içerisindeki iş kazalarında nasıl hareket edilebileceği, sadece personelin girmesi gereken yerlere kat maliklerinin çocuklarının girmemesi için nasıl önlem alınacağı yine eylem planlarımızın içerisindedir” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ HER PROJEYİ YILLAR SONRADA İLK GÜNKÜ GİBİ TEMİZ TİTİZ VE BAKIMLI BİR HALDE İDAME ETTİRMEK”

“Her toplu yapıda, yangın kullanım yönetmelikleri, acil durumlarda uygulanacak tüm prosedürlerin bilgilerini de kat maliklerine, kiracılara deklare edilmektedir” diyerek sözlerine başlayan Aydın, “Bazı çok büyük projelerde, nizamiye kapısıyla mülk arasındaki mesafenin uzun olduğu yerlerde tatbikatlarla bunları uyguladığımız projeler var. Tabi ki bununla bitmiyor, sosyal sorumluluklarımız var. Kat maliki profili, çevre dokusu, sitenin peyzaj alanlarındaki tüm hizmetlerine kadar biz sosyal görevlerimizi de yapmaktayız.

Hedefimiz her projeyi yıllar sonrada ilk günkü gibi temiz, titiz ve bakımlı bir halde idame ettirmek” dedi.