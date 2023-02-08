Aydın Lisesi'nden Kahramanmaraş'a destek

Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Aydın Lisesi idareci, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri tarafından da çeşitli yardım malzemeleri toplanarak ilgililere teslim edildi.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve yine aynı gün Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım kampanyaları başlatıldı. İl genelindeki vatandaşlar büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Aydın Lisesi’ndeki idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler birlik olup; battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı gibi eşyalar topladı. Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin desteğiyle kolilenen yardımlar, AFAD’a teslim edilmek üzere gönderildi.

Konu ile ilgili Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, "Aydın Lisesi olarak bugün yardım malzemelerini sevk ettik. Yardımlarını esirgemeyen velilerimize, öğretmenlerimize en kalbi teşekkür ve şükranları sunuyorum" ifadelerini kullandı.