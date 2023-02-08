Aydın Müftülüğü personeli deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve yine aynı gün Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken Aydın’dan müftülük personeli de bölgeye hareket etti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yıkıcı depremde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 kişi hayatını kaybederken, 40 bin 910 kişi de yaralandı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Aydın İl Müftülüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde arama kurtarma ve insani yardım ekibi ’TİFAKE’ deprem bölgesine görevlendirildi. Görevli personeli Aydın İl Müftü Vekili Mehmet Atay, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hasyılmaz dualarla uğurladı.