Aydın Orak 'Sabırsızlık Zamanı'nı anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Bir yönetmen bir söyleşi” buluşmasına “Sabırsızlık Zamanı” isimli filmiyle, yönetmen Aydın Orak katıldı. Gösterimin ardından sinemaseverlerle buluşan Orak, filmde iki küçük çocuğun özlemine ışık tutan bir yapım ortaya koyduklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle sinema tutkunlarını değerli film ve yönetmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Konak Kültürevi’nde düzenlenen ve her ay farklı bir film ile yönetmenini ağırlayan ‘Bir yönetmen bir söyleşi’ etkinliğine bu kez “Sabırsızlık Zamanı” filminin yönetmeni Aydın Orak katıldı. Oyuncu Feride Çetin ve filmin kurgucusu Murat Hasarı’nın da yer aldığı etkinlikte sinemaseverler ilk olarak filmi izledi.

Dünya prömiyeri Varşova Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşen “Sabırsızlık Zamanı”, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin, mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini konu ediyor. Okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı dertte olan ve havuzu gerçek yaşamlarında da bir takıntı haline getiren iki kardeşin bu konudaki çabaları filmde çarpıcı bir şekilde anlatılıyor.

Başrollerini Pelin Batu, Mirza Zarg ile Mirhat Zarg’ın paylaştığı film ilgiyle izlendi. Bir buçuk saat süren gösterimin ardından yönetmen Aydın Orak, oyuncu Feride Çetin ve kurgucu Murat Hasarı, sinemaseverlerle filme ilişkin söyleşi gerçekleştirdi.

Filme çok emek verdiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden yönetmen Aydın Orak, “Film boyunca genel akış farklı gelişiyor ama sonu biraz trajik bitiyor. Finalde izleyicinin yorum katmasını istedim. Mirhat ve Mirza’yı daha önce farklı bir projede kısa süre oynatmıştık, çok başarılı çocuklar. Filmde oyuncuları serbest bıraktığım için doğal ve rahat oynadılar. Bu da filmi doğaçlama yapılmış gibi gösterince izleyiciye daha samimi geldi. O coğrafyada yaşayan her yaştan insanın farklı özlemleri, hayalleri, hedefleri var. Bu film de iki küçük çocuğun özlemine ışık tutan bir yapım oldu” şeklinde konuştu.

Senaryonun kendisini çok etkilediğini ifade eden oyuncu Feride Çetin de “Bu film, gerçek hayatlara dokunan senaryoya sahip. Çocuk oyuncularımız çok yetenekliydi. Biz de onlara destek olduk ve güzel, gerçekçi bir yapım ortaya çıktı. Bu kadar gerçek bir filmi çekmek bizim için de büyük deneyim oldu” dedi.

Filmin kurgucusu Murat Hasarı da yapım aşamasında gözlemlerini aktardı. Ekibin filme çok emek verdiğini ifade eden Hasarı, “Yönetmenimiz bu filmde çok kararlı davrandı. Oyuncular da benimseyerek oynadılar ve verilen emeğe gerçekten değdi. Çok fazla malzeme vardı ama kurgusu beni zorlamadı” sözleriyle yapım aşamasında yaşadıklarını anlattı.

Söyleşi sonrasında Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Aydın Orak, Feride Çetin ve Murat Hasarı’ya katılımları için teşekkür etti.