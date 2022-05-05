Aydın, Statü kurbanı olduk

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta şampiyon olarak Play-Off oynama hakkı kazanan ve elemelerde yenilgi almadan 3. Lig hayaline son veren Silivrispor’da BAL statüsüne tepkiler sürüyor. Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi İş insanı Naci Aydın konu ile ilgili açıklamasında; “Zorlu bir lig maratonunun ardından ligimizi şampiyon bitirdik. Maalesef yenilgi almadan penaltı atışlarının ardından elendik. Biz yönetim kurulumuz olarak TFF’nin BAL statüsünün son derece yanlış ve adaletli olmadığına inanıyoruz. Yanlış statü ile rakibimiz 4 gün dinlendi ve biz sadece 1 günlük dinlenme ile final maçımıza çıkmak zorunda bırakıldık. Bu durumda da daha dinç olan rakibimize elendik. 60.daikkadan sonra oyundan düştük ve bir yıllık emeğimize yazık oldu.

Bir sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza ve bizleri içerde ve dışarda gönülden destekleyen Silivri halkına teşekkür ederiz. Ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Emeği geçen gönülden destekleyen, tribünleri doldurarak 5000 kişiye oynamanın verdiği gururla gönüllerin şampiyonu olduk. teşekkürler” diyerek sözlerini tamamladı.