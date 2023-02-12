Aydınlı esnaf odalarından depremzedelere yardım eli

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) koordinesinde il genelindeki 82 oda üyeleri tarafından toplanan malzemeler, depremzedeler için yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın’da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de (AYESOB), yardım kampanyası başlattı. İl genelindeki 82 oda üyeleri tarafından toplanan yardım malzemeleri, depremzedeler için tırlara yüklenerek yola çıktı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü; “Yardımlarımız il ve ilçelerdeki 82 odadan üyelerimizin, odalarımızın getirdiği yardımları tırlara yükledik. Nakdi ve ayni yardımları depremzede vatandaşlarımıza gönderdik. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.