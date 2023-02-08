Aydınlılar depremzedeler için kan bağışı sırasına girdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından yaralılar için kan bağışında bulunmak üzere Aydınlılar da harekete geçerken, vatandaşlar Kızılay Kan Bağışı Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yıkıcı depremde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 8 bin 574 kişi hayatını kaybederken, 49 bin 133 kişi de yaralandı.

Depremzede vatandaşlar için tüm Türkiye acil ihtiyaç malzemeleri için seferber olurken, bir seferberlik de kan bağışında başlatıldı. Deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışında bulunmak isteyen Aydınlılar merkez ilçe Efeler’deki Gençlik Caddesi üzerindeki Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi’ne akın etti. Depremin üzerinden geçen günlere rağmen kan bağış merkezi önündeki yoğunluk ve uzayan kuyruk takdir topladı. Kızılay yetkilileri de duyarlı vatandaşların kan bağışlarını toplamak üzere aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.