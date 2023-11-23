Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, Aydoğdu Kadın ve Gençlik Merkezi bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman kadınların ve çocukların çeşitli konularda kurs ve eğitimler alabildiği, kadınların meslek edindirme etkinliklerine katıldığı, çocukların da ders takviyesi, eğitici oyunlar ve sanatsal aktiviteler gibi imkanlardan yararlanabildiği Süleymanpaşa Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi; bünyesinde barındırdığı ve süreklilik arz eden çok sayıda eğitim ve etkinliğin yanı sıra, çok sayıda sosyal ve toplumsal içerikli seminerle de mahalle sakini kadınların hem kendilerini geliştirmelerine hem de hak ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi yetkilileri tarafından verilen meme kanseri ile mücadele konulu bir seminere ev sahipliği yapan Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, Güven Toplumunun İnşası konulu yeni bir seminere sahne oldu. Seminerde, her biri kendi alanında uzman isimler, toplumumuzdaki şiddetin hukuki, psikolojik ve inanç boyutlarını aktararak şiddete karşı nasıl mücadele edilebileceği, şiddet mağdurlarının hakları ve korunma yolları gibi konularda bilgiler verdi.

Güven Toplumunun İnşası konulu seminerde, konunun hukuki boyutunu Avukat Sümeyye Tekin, inanç boyutunu Öğretmen Elif Aydın ve psikolojik boyutunu da Sosyal Çalışmacı Emine Peker aktardı. Seminer sonunda katılan kadınlara ücretsiz olarak Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları isimli kitap hediye edildi.