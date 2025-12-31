Aydos Ormanı'nda kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İstanbul’da beklenen kar yağışı sonrası Aydos Ormanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Aydos Ormanı beyaza büründü. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, beyaz örtüyle kaplanan ormanın kartpostallık manzarasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kar manzarası Pendik’imize yine çok yakıştı." dedi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı bölgesini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Orman Caddesinde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara dron ile havadan görüntülendi.

"Kar Pendik’e çok yakıştı"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu eşsiz manzarayı ilçe sakinleriyle paylaşarak,

"Kar manzarası Pendik’imize yine çok yakıştı. İlçemizde karın yağmasıyla birlikte beyaz ve huzur dolu bir sabaha uyandık.

Topraklarımızın ve su kaynaklarımızın yağışlarla beslendiği, bereketli bir kış sezonu diliyoruz" ifadelerini kullandı.