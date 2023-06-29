Aydos'ta atlı polisler bayramda devriye gezdi

Kartal Aydos Ormanı’nda devriye gezen atlı polisler, piknik yapan vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Atlı polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) birliği eşlik etti.

Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanlarda oluşabilecek yangın ihtimaline karşı tedbirlerini arttırdı. Aydos Ormanı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM Büro Amirliği ekipleri devriye gezdi. Atlı polis ekipleri bayram tatilinde piknik yapmak için Aydos Ormanı’nı tercih eden vatandaşlara oluşabilecek yangın olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

“Orman yangınlarının da önüne geçilmiş olur”

Ailesi ile birlikte piknik yapan Alihan Çelik, “Güzel bir çalışma olmuş. Bu denetimler sayesinde orman yangınlarının da önüne geçilmiş olur. İnsanlar içinde güvenli bir ortam oluşuyor” dedi.