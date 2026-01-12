Aydos'ta kar yağışı etkisini artırıyor
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte, kentin yüksek kesimlerinden Aydos'ta kar yoğunluğunun arttığı görüldü.
İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturmaya başladı. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması beklenirken; Aydos’tan kaydedilen görüntülerde kar yağışının etkili olduğu ve çevrenin kısa sürede beyaza büründüğü görüldü.