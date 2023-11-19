Aydos Tepesi'ne sezonun ilk karı düştü

Anadolu yakasında Aydos Tepesi'ne yağan kar havadan görüntülendi.

Aydos Tepesi'ne sezonun ilk karı düştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Anadolu yakasında Aydos Tepesi’ne yağan kar havadan görüntülendi.

Son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos’ta sezonun ilk karı yağmaya başladı. Yağan kar dron ile görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İstanbul’da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.