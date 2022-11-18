AYEDAŞ Anadolu Yakası'nı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden AYEDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, hizmet verdiği 8 bin 41 trafo ve 34 bin 212 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da 29 bin 999 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 2 bin 262 pano ile 74 trafo ve 2 bin 479 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 12 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk 9 ayında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Verilen bilgiye göre, Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, ayedas.com.tr, Ayedaş 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Ayedaş’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.