Ayeş 'Sayın Zafer Yalçın size buradan ekmek çıkmaz'

CHP Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Semih Ayeş, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Değerli Silivrililer, 28.12.2023 tarihindeki örgüt toplantısında yaptığım konuşmamı farklı algılayanlar, kendi kelime dağarcığıklarıyla, basma kalıp cümlelerle şuursuz açıklamalar yapmıştır. Sözlerim kelime dağarcıklarındaki 3-5 kelime ile ancak bu kadar algılanabilmiştir. Bizler Silivri halkı olarak o kişileri tanıyoruz ve de artık normal karşılıyoruz. Sözlerimdeki kasıt, 'bizler ki İzmir’de düşmanı denize döken milletiz, burada seçimi mi alamayacağız?' dır. Ama her zamanki gibi kelimelerin arkasında art niyet arayan bir anlayışla ve de yaklaşan seçim telaşında olan arkadaşlarımız fevri ve agresiftir. Bugüne kadar her konuşmamda, canlı yayınımda Silivri belediye başkanlarının kim olurlarsa olsunlar, halkın seçtiği ve de değerli kişiler olduğunu belirttim. Bu konuda kim ne söylerse söylesin, hiçbir zaman kötü bir yakıştırmam olmamıştır.

Milliyetçilik konusunda da iki söz söylemek isterim; bizlerin milliyetçiliğini, vatanseverliğini ya da ülke sevdasını kimse sorgulamasın. Hatırlamak isterse 2014-2019 yıllarında görev yaptığım sırada İzmir'de şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu‘nun isminin Silivri’de bir caddeye verilmesini ve hatırasının yaşamasını sağlayan önergeyi meclise sunan bizzat CHP grubudur. Yine aynı dönemde Alparslan Türkeş Parkı'nın da açılışı Cumhuriyet Halk Partili Silivri Belediyesi'ne nasip olmuştur.

Ama konuyu düşmanlığa getirmek istiyorsa, şunu belirtmek isterim. Sinan Ateş'in faillerinin bulunmamasının toplum içerisinde yaratmış olduğu infiale karşı Sayın MHP İlçe Başkanı gerek sosyal medyadan gerek yerel/ulusal basında herhangi bir başsağlığı mesajı yayınlamış mıdır? Yine bu konuda adaletin işlemesi adına herhangi bir girişiminin olup olmadığını merak ediyorum.

Son olarak, genel seçimlerdeki ortakları, terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı olan HÜDAPAR'ın federasyon ve özerklik açıklamalarını kendisi hangi milliyetçilik duygularıyla sindirip özümseyip, şimdi bize ders vermeye kalkmaktadır? Sayın Zafer Yalçın; size buradan ekmek çıkmaz. Seçmeni manuple edecek hal hareketlerden sakınınız.

Bizler Silivri'de her kesimin tanıdığı, sadece siyaseten değil, ticari, sosyal, hatta gece gündüz demeden kamu hizmeti içinde olan bireyleriz. Konumumuzun ve de sorumluluklarımızın her daim farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Saygılarımla"