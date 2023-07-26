AYESAŞ, savunma ve havacılık alanındaki çözümleri ile IDEF'te yerini aldı

AYESAŞ, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23), Radar Operatör Konsolu (ROPKON), Yeni Nesil Konsol, Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) ve Yeni Nesil Mobil Radar Kompleksi’ni sergileyecek.

AYESAŞ, IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, yeni geliştirdiği ürünlerinden bazılarını yerli ve yabancı katılımcılara sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 25-28 Temmuz tarihleri arasında 16’ncısı düzenlenecek olan fuarda, 2. Salon 202 numaralı stantta AYESAŞ’ın yerli imkânlarla geliştirdiği Radar Operatör Konsolu (ROPKON), Yeni Nesil Konsol, Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS)’nin yanı sıra Yeni Nesil Mobil Radar Kompleksi de görücüye çıkıyor.

Verilen bilgiye göre; AYESAŞ, 1990’lı yıllarda geliştirdiği ve Türk Hava Kuvvetleri’nin kullanımına sunduğu, NATO standartlarında geliştirilen ilk hava savunma sistemi olma özelliğini taşıyan Türk Mobil Radar Kompleksi çözümünü, günümüz teknolojilerini kullanarak silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden sunuyor. AYESAŞ mühendislerinin son teknoloji yazılımları ile tasarlanan Yeni Nesil MRK, IDEF’23’te yerini alacak.

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi çerçevesinde, motorun kontrol fonksiyonlarını içeren ve sağlık durumunu izleyen sistemin bütünü olan Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS), IDEF’23 katılımcılarına takdim edilecek.

Uzun yıllardır, su altı ve su üstü platformlarda kabinet ve konsol tasarımları ile yerli ve yabancı deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına çözümler sunan şirket, fuarda ADVENT-SYS uyumlu yeni nesil savaş yönetim sistemi konsolunu sergileyecek.

Öte yandan, radar kontrolünün yapılması, radar videosunun sergilenmesi ve radar durum ile Cihaz-İçi-Test sonuçlarının gösterilmesi olanağı sunan Radar Operatör Konsolu (ROPKON) da AYESAŞ’ın kritik çözümleri arasında tanıtılacak.