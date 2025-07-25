AYESAŞ, savunma ve havacılık alanındaki kritik çözümleri ile IDEF'25'te yerini aldı

AYESAŞ, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’25), yenilikçi yaklaşımıyla geliştirdiği Kablaj Kabiliyetleri, Radar Yönetim Yazılımları, Hava Elektronik Sistemleri, Yeni Nesil Konsol ve Radar Operatör Konsolu (ROPKON) çözümlerini sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sensör ve sistem entegrasyonu alanındaki ana tedarikçilerinden olan AYESAŞ, uluslararası savunma ve havacılık şirketlerinin de iş ortağı olarak öne çıkıyor. Şirket, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’25), kablaj çözümleri, radar yönetim yazılımları, hava elektronik sistemleri, yeni nesil konsol ve Radar Operatör Konsolu (ROPKON) gibi yenilikçi ürünlerini yerli ve yabancı katılımcılara sundu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yüksek olgunluk seviyesinde ağ destekli radar yönetim yazılımları geliştiriyor. Şirket, kuruluş projelerinden biri olan Türk Mobil Radar Kompleksleri (TMRK) kapsamında edindiği tecrübeyle Türkiye’nin yerli ve NATO standartlarına tam uyumlu ilk hava savunma sistemi olma özelliğine sahip projenin ardından, Radar Ağı (RADNET) Projesi’ni de hayata geçirdi.

Şirketin uzmanlık alanları arasında hava savunma sistemleri, taktik data link çözümleri, deniz ve sahil güvenlik uygulamaları, durumsal farkındalık sistemleri, sensör entegrasyonu, haberleşme çözümleri ile veri ve video ağ sistemleri yer alıyor.

AYESAŞ’ın imza attığı projeler arasında ACCS ile Sivil Hava Trafik Sistemleri Entegrasyonu, Uzun Ufuk Sistemi’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Link 11B entegrasyonu, Sahil Gözetleme Sistemi Alt Sistem Geliştirme ve Entegrasyon Projesi, Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemi (OTOHETTS), Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma Gemisi Komuta Kontrol Alt Sistem Tasarım ve Üretimi, IFF Mod 5 entegrasyon yazılımları ve Navigasyon Radar Operatör Konsolu yazılımları bulunuyor.

Şirket, su altı ve su üstü platformlar için geliştirdiği konsol ve kabinet sistemleriyle de sektöründe öncü konumunu sürdürüyor. Üçüncü nesil olarak tanımlanan mevcut konsollar modernize edilen su altı platformlarında ve yeni nesil gemilerde aktif olarak kullanılıyor. Şirket, insan-makine etkileşimini optimize etmek amacıyla yeni nesil operatör konsolu geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu yeni nesil konsollar, sürükleyici çalışma alanı, yenilikçi giriş cihazları ve insan merkezli tasarımı sayesinde operatör yorgunluğunu azaltmayı, durumsal farkındalığı artırmayı ve kritik operasyonel durumlarda karar süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre, Radar Operatör Konsolu (ROPKON) ise şirketin gelişmiş yazılım yetenekleriyle hem su üstü hem de su altı platformlara entegre edilebilecek esneklikte tasarlandı. ROPKON, halihazırda MiLGEM sınıfı korvetler ve AGOSTA-90B sınıfı denizaltılarda başarıyla kullanılıyor.

Savunma ve havacılık sektörüne yönelik özelleştirilmiş kablaj çözümleriyle öne çıkan şirket, askeri platformlarda güvenilirlik, süreklilik ve uzun ömür sağlayan tasarım, üretim ve test süreçlerini yüksek kalite standartlarında yürütüyor.

Şirketin ileri teknoloji kablaj çözümleri, yalnızca yerel ihtiyaçlara değil, küresel havacılık devlerinin projelerine de katkı sağlıyor. Şirket, bu kapsamda yurt dışına ihracat yapmayı sürdürürken, dünyanın önde gelen firmalarıyla uzun soluklu iş birliklerini güçlendiriyor.

Şirket, Milli Denizaltı (MiLDEN) Projesi’ni hedefleyerek geliştirmekte olduğu operatör konsolu ve elektromekanik donanımlar konusundaki kabiliyetleriyle de savunma sanayinde yerli katkısını artırmaya devam ediyor.