Aygün: 'Esnafımızla daima biriz, beraberiz'

Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla her daim biriz ve beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelindeki esnaf buluşmalarına Yavuz Sultan Mahallesi’nde devam etti. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu esnaf buluşmasında Aygün, ilçede hayata geçirilen projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. İstişarenin kendileri için en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Aygün, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla her daim biriz ve beraberiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.