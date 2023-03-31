Aygüneş ‘ten Farkındalık etkinliği

“OTİZM YOK SAYILAMAZ, GÖRMEZDEN GELİNEMEZ BİR GERÇEKTİR”

Kakiri Cafe’de düzenlenen etkinlikte konuşan Özel Eğitim öğretmeni Sevilay Çeliktaş “2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü dolayısıyla kurumumuz Özel Silivri Aygüneş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak farkındalık oluşturmak adına değerli velilerimiz ve kıymetli öğrencilerimizle birlikte güzel bir gün geçirmek için toplandık. Hem öğrencilerimiz eğlensin hem de velilerimiz güzel vakit geçirsin, hem farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Otizm yok sayılamaz, görmezden gelinemez bir gerçektir. Biz Eğitimciler olarak bunun farkındayız, çabamız farkındalığı dahada arttırmak” dedi.

“İKİNCİ ŞUBEMİZİ DE AÇIYORUZ”

Kurum Müdürü Hamide Sarıoğlu da “Özel Silivri Aygüneş özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak 2021 Temmuz ayından itibaren Silivri’de hizmet vermekteyiz. Öğrenci artışımızdan dolayı ikinci şubemizi de açıyoruz. Ailelerin talepleri bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Etkinlik gün boyu sürdü.

