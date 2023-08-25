Ayıların yaşam alanları yakın takipte
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ayıların doğal yaşam alanlarındaki günlük hayatını fotokapanlar sayesinde izleyerek takip ediyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ayıların doğal yaşam alanlarındaki günlük hayatını fotokapanlar sayesinde izleyerek takip ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği fotokapanlar sayesinde yaban hayatının izlenerek korunmasını sağlıyor. DKMP Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından fotokapanlara takılan birçok farklı ayının günlük yaşantılarına dair özel anları paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Ülkemizde yaban hayatı ve korunan alanların en iri cüsseli sakinlerinden olan ayılar, doğal yaşam alanlarında günlük yaşantılarındaki en özel anlarla fotokapanlarımıza yakalanmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.