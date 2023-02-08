Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir enkazın altından aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra sağ çıkartıldı.

Aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir enkazın altından aynı aileden 3 kişi 61 saat sonra sağ çıkartıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Şazibey Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı Yunus Apartmanında devam eden arama kurtarma çalışmalarından mutlu haber geldi. Depremden 61 saat sonra aynı aileden 3 aylık Fatma Naz Durmaz, anne Emine Durmaz ve baba Cebrail Durmaz sağ kurtarıldı. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

Çalışmaların sürdüğü enkazdan başka sesler de duyulduğu belirtildi: