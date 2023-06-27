Aynı aileden 3 kişi kazada ölmüştü: Gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar

Kocaeli’de dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, gözyaşları arasın son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmit’in Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Sürücü A.Ş.’nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabiya Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin’in (55) hayatlarını kaybetti. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldıktan sonra taburcu oldu.

Cenazede zor anlar yaşadılar

Öte yandan, ailenin dün Kandıra’ya denize gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Meliha Şahin, Rabiya Şahin ve Nehir Şahin’in cenazesinde zor anlar yaşandı. Eşini, kızını ve torununu kaybeden A.Ş., cenaze namazı bittikten sonra ’Evlatlarım’ diyerek ağıtlar yaktı. Rabiya Şahin’in evlilik hazırlığında olduğu nişanlısı ile gözyaşlarını tutmakta zorlanırken güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarıyla uğurlanan 3 kişi, ikindi namazını müteakip Alikahya Hayırsevenler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’na defnedildi.