Aynı bölgede kolonu çatlayan bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilerek 4 kişiye mezar olan binaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka bir binanın kolonunda çatlama meydana geldi. Ekipler 3 binada 21 daireyi tahliye etti.

29 Ekim’de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44), kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Başka bir binanın kolonunda çatlama meydana geldi

Akşam saatlerinde ise olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede İbrahimağa caddesinde bulunan bir binada kolonda çatlama oldu. Binada yaşayanlar ile toplam 21 daire tahliye edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İki gün önce elim olayı yaşadığımız bölgede, Gebze ilçemizde, yaklaşık 1 saat öncesinde bir binada kolonda çatlama olması ihbarı geldi 112’mize. O ihbar üzerine, hızlı bir şekilde itfaiye ekibi, AFAD ekibi, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, biz de hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla, teknik arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. İvedi bir şekilde, tedbiren teknik inceleme tamamlanana kadar, binanın tahliyesini sağladık. Üç tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesini sağladı arkadaşlarımız. Teknik inceleme dediğim gibi ivedi bir şekilde yapılıyor. Zaten bölgede hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ekipleri, hem AFAD ekiplerimiz, hem büyükşehir ve ilçe belediyemizin ekipleri, üniversiteden oluşturulan heyetle beraber adli bilirkişinin haricinde de araştırmalarına devam ediyorlar. Sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımız, büyükşehir belediyemize ait olan tesislerde, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Olayın kesinliği ve derecesi netleşene kadar onları şehrimize ait yerde misafir edeceğiz. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli" dedi.

12 binanın mühürlendiğini hatırlatan Aktaş "O vatandaşlarımızla bir kısmı Balyanoz tesislerinde büyükşehirimizin, bir kısmı da kendi istekleriyle ya akrabalarının yanında ya da kendilerine ait başka konutlardalar. Birkaç gün bu araştırmalar devam edecek. Zemin ölçümleri yapılacak, binaların durumları incelenecek. Hem AFAD Risk Azaltma Dairesi, hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de dediğim gibi üniversitemizin ekipleri beraber koordineli bir şekilde araştırmalarını en titiz bir şekilde, çünkü insanımızın canı söz konusu, emniyeti söz konusu en titiz bir şekilde yapacaklar. Araştırmalar sonucunda karar verilecek binaların durumuyla ilgili. Ondan sonra tahliye süreci de tekrar gözden geçirilecek. Mevcut bina ile ilgili de şu anda söylenebilecek sadece bu kadar, bir kolonda çatlama söz konusu. Kolon taşıyıcı ama arkadaşlarımız bakıyorlar. Hem Ankara’dan hem İstanbul’dan ekipler geliyor. İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ilk andan itibaren haberdar edildiler. Onların talimatlarıyla hem AFAD’dan hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler en ileri teknik malzemeleriyle beraber buradaydılar" diye konuştu.