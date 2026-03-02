Aynı Sofrada Buluşma: Balcıoğlu'ndan Birlik Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Zonguldak-Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak Silivri’de yaşayan Zonguldaklı ve Bartınlı vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda dayanışma ve hemşehrilik vurgusu öne çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balcıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda konuşan Balcıoğlu, “Dayanışma, birlik ve hemşehrilik bağlarımızın güçlendiği bu anlamlı organizasyon için Dernek Başkanımız Sezgin Kuzucu’ya, kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketi, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Zonguldak-Bartın ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Ramazan ayı boyunca ilçede farklı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği buluşmaların devam edeceği öğrenildi.