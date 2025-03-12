Silivri Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Silivri Sahili’nde iftar programı düzenlemeye devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, iftar programına katkı sağlayan hayırseverler Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve birlik ruhunu vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti. Silivri’nin 35 mahallesinde iftar sofraları kurduklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, Ramazan’ın bereketini tüm vatandaşlarla paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

“Bu sofralar dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bir sembolü”

İftar sofralarının toplumsal dayanışmanın en güzel simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Bizi bir arada tutan en büyük bağ; bu topraklara duyduğumuz sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızdır. İşte bu sofrada olduğu gibi, gönüllerimizi birleştirerek, aynı sofranın etrafında buluşarak büyüyoruz. Ramazan demek bu sofraları kurmak demek sadece oruç açmak demek değil, bu sofralar dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bir sembolü.”

Başkan Balcıoğlu, iftar programının bağışçıları Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik’e teşekkürlerini sundu. Ramazan’ın manevi atmosferinde dayanışma ve paylaşma kültürüne verdikleri destekten dolayı Öztarhan ailesine ve emeği geçen herkese şükranlarını sunan Başkan Balcıoğlu, “Hayırseverlik, toplumun birlik ruhunu pekiştiren en kıymetli değerlerden biridir. Allah, hayırlarını kabul eylesin” dedi.

Başkan Balcıoğlu, kadın, erkek ve çocuk herkesin coşku içinde bir arada Ramazan Bayramı’na kavuşmasını temenni etti.