Aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine ip çıktı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıkmıştı. Aynı yerden alışveriş yapan farklı bir vatandaşın aldığı ekmekten yine ip çıktı.

Aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine ip çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıkmıştı. Aynı yerden alışveriş yapan farklı bir vatandaşın aldığı ekmekten yine ip çıktı.

9 Eylül Cumartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B.’nin aldığı ekmeğin içinden bir avuç çuval ipi çıkmıştı. 15 Eylül Cuma günü aynı büfeden ekmek alan Fatma Y.’nin de ekmeğinin içinden 10 santim uzunluğunda ip çıktı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"İnsan canı bu kadar ucuz"

Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Y., “Sabah çocuğum ekmek aldı. Öğlen yemek için ekmeği kırdığımızda içerisinden ip çıktığını gördüm. İnsanların canını düşünen yok. İnsan canı işte bu kadar ucuz” diye konuştu.