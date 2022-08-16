Aynur Süleymanoğlu'nun anne acısı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İş insanı Aynur Süleymanoğlu'nun annesi Emine Sülüşoğlu, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde dün Çeltik camiinde kılanan cenaze namazı sonrasında Çeltik mezarlığında toprağa verildi.

Aynur Süleymanoğlu'nu acı gününde; İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek ve yönetimi, Silivri Belediye Meclis Üyeleri, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, Silivri İş Adaları ve Derneği üyeleri, Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı ve üyeleri, iş insanı Rıdvan Sırdaş ve birçok kişi yalnız bırakmadı.