Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu'nda intihar

Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu’nda bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti.

Olay Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu’nda saat 23.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nda bir kişi metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.