Aysa Organizasyon etkinlikleri Biletinial'da

Aralarında Yaşamaya Dair, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım, Bir Halk Düşmanı ve 1984-Büyük Gözaltı'nın da yer aldığı tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturan Aysa Organizasyon'un biletleri, Biletinial'dan ulaşılabilecek.

Aysa Organizasyon etkinlikleri Biletinial'da
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Aralarında "Yaşamaya Dair", "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", "Bir Halk Düşmanı" ve "1984-Büyük Gözaltı’nın" da yer aldığı tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturan Aysa Organizasyon’un biletleri, Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Kurulduğu 1985 yılından beri "Tiyatro her yerde" mottosu ile hareket eden ve bu doğrultuda tiyatroseverleri, usta sanatçılarla buluşturan Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun tüm yapımların biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı lider etkinlik platformu Biletinial’da.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sanatseverlerin Biletinial üzerinden ulaşabilecekleri Aysa yapımları arasında usta oyuncu Genco Erkal’ın sahnede devleştiği, 20, 24 ve 27 Kasım tarihlerinde sahnelenecek “Yaşamaya Dair”, Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan, 20 ve 22 Kasım’da seyirciyle buluşacak “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, Will Eno’nun yazdığı Hira Tekindor’un çevirdiği, 20 ve 27 Kasım’da perde diyecek “Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım”, Henrik Ibsen’in kaleme aldığı Rutkay Aziz’in çarpıcı performansıyla ses getiren, 23 ve 30 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak “Bir Halk Düşmanı” ve İngiliz yazar George Orwell’in kült mertebesine erişmiş eseri “1984”ten Dünya Perdecileri tarafından sahneye uyarlanan, 26 ve 28 Kasım’da sahnelenecek “1984- Büyük Gözaltı” gibi kapalı gişe oynayan, seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunlar bulunuyor.