Aysa Organizasyon etkinlikleri Biletinial'da

Aralarında "Yaşamaya Dair", "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", "Bir Halk Düşmanı" ve "1984-Büyük Gözaltı’nın" da yer aldığı tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturan Aysa Organizasyon’un biletleri, Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Kurulduğu 1985 yılından beri "Tiyatro her yerde" mottosu ile hareket eden ve bu doğrultuda tiyatroseverleri, usta sanatçılarla buluşturan Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun tüm yapımların biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı lider etkinlik platformu Biletinial’da.

Sanatseverlerin Biletinial üzerinden ulaşabilecekleri Aysa yapımları arasında usta oyuncu Genco Erkal’ın sahnede devleştiği, 20, 24 ve 27 Kasım tarihlerinde sahnelenecek “Yaşamaya Dair”, Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan, 20 ve 22 Kasım’da seyirciyle buluşacak “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır”, Will Eno’nun yazdığı Hira Tekindor’un çevirdiği, 20 ve 27 Kasım’da perde diyecek “Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım”, Henrik Ibsen’in kaleme aldığı Rutkay Aziz’in çarpıcı performansıyla ses getiren, 23 ve 30 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak “Bir Halk Düşmanı” ve İngiliz yazar George Orwell’in kült mertebesine erişmiş eseri “1984”ten Dünya Perdecileri tarafından sahneye uyarlanan, 26 ve 28 Kasım’da sahnelenecek “1984- Büyük Gözaltı” gibi kapalı gişe oynayan, seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunlar bulunuyor.