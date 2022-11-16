AYSAF, 30 ülkeden misafiri ile kapılarını açtı

Ayakkabı sektörünün önemli buluşma noktası olan ’Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF’, sonbahar-kış sezonu için 67’nci kez dünyanın alanında lider firmalarını bir araya getirdi.

67’nci Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ile Artkim Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından gelen, alanında önde gelen firmaları bir araya getirdi. AYSAF, 23’ü yabancı olmak üzere toplam 330 katılımcı firmayı, sergi alanını yüzde 15 oranında, ziyaretçi sayısını ise yüzde 20 oranında büyüterek 22 bin 366 metre karede katılımcılarını ağırlıyor. Açılışını İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İDMİB Başkanı Güven Karaca, AYSAD Başkanı Sait Salıcı ve Artkim Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Cengiz Yaman’ın gerçekleştirdiği fuarda, “İhracat yan sanayide başlar. Yan sanayi olmadan tam sanayi olmaz” mesajı verildi.

Avdagiç: "Dünyada yaşanan sorunlar firmaları Türkiye’ye yönlendirdi"

İstanbul Ticaret Odası seçimlerinden hemen sonra katıldığı ilk etkinlik olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, “Ayakkabı sektörünün yukarı yönlü ivmesinden büyük heyecan duyuyoruz. Bu sektörün hem fuarcılık anlamında hem de üretim ve ihracat anlamında trigonometrik bir artış yapacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Son 15 yıldır Türk firmaların yurtdışındaki fuarlara katılımı konusunda büyük sıkıntılar vardı. Bunlar yavaş yavaş aşılıyor gibi görünüyor ama perde arkasında Avrupa’da ve dünyada yaşanan sorunlar nedeniyle katılımlar azaldı ve firmalar açısından Türkiye daha cazip hale geldi. Türkiye’deki fuarlara daha fazla önem göstermemiz ve büyütmemiz gerekiyor. Amacımız sadece şirketlere kar ettirmek değil, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktır” dedi.

Karaca: "B2B buluşma alanları, ticarete aracılık edecek"

Deri sektörünün en çok ihracat yapan 4’üncü sektör olduğunu belirten İDMİB Başkanı Güven Karaca ‘e-ticaret hacminin büyümesini çok önemli. Ticaret Bakanlığı’mızın organizatörlüğü ve İDMİB koordinasyonunda fuara gelen Alım Heyeti hem bireysel ziyaretler hem de özel oluşturulan B2B toplantı alanında, katılımcı firmalar ile bir araya gelecek. Mevcutta 15,5 trilyon dolar olan e-ticaret hacminin bu tür çalışmalar ile 2027 yılında 57 trilyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Salıcı: "30 ülkeden katılımcı bekliyoruz"

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, “Fuarımız Avrupa’nın ikinci Avrasya’nın da en büyük fuarı. Bugün fuarımızın 67’incisini gerçekleştiriyoruz. Fuar ülkemiz ve coğrafyamız açısından önemli bir yere sahip. 23 bin metrekarelik büyük bir kapasiteye sahip fuarımıza, bu yıl yoğun bir ilgi ve yaklaşık 30 ülkeden katılımcı bekliyoruz. Tüm yan sanayicilerimiz ve biz hem teknoloji hem de altyapı anlamında hazırız" dedi.

"Yılsonunda sektör olarak hedefimiz 1 milyon 600 bin dolar ihracat"

Salıcı, “Ayakkabı sektörümüz ihracatta çok önemli bir yere sahip. Geçen yılı 1 milyar dolarla kapattık. Geldiğimiz noktada ise son çeyrekte yaklaşık yüzde 20-25’lik bir büyüme ile seneyi kapatacağımızı planlıyoruz. İlk 10 ayda geçen yılın rakamına yaklaştık. Yılsonunda ise 1 milyon 600 bin dolar ile kapatmayı hedefliyoruz. Dünyadaki daralmaya rağmen bizim sektörümüz, dinamikleri yoğun bir sektör. Uçakla yaklaşık 4 saatlik ulaşım mesafede ayakkabı sektöründeki potansiyelimiz, yaklaşık 60 milyar dolar. Bizim yakın coğrafyalardaki ürünlerin ulaştırılmasında, uzak doğuya göre büyük avantajımız var. Ayakkabı sektörü adına 2023’te beklentimiz çok yüksek” şeklinde konuştu.

Avrupa’daki ayakkabı sektörü Türkiye’ye yöneldi

Salıcı, “Pandemiyle berber uzak doğuya ilgi azaldı, ayakkabı sektöründeki ilgi de ülkemize kaydı. Bu nedenle ülkemiz sektör açısından önemli bir konuma geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da Avrupa’daki ayakkabı sektörünü Türkiye’ye yönlendirdi. Özellikle Rusya’nın Avrupa ile olan anlaşmazlığının buradaki etkisi, bizi ticari anlamda önemli bir şekilde etkiledi" dedi.

Yaman: "Hedefimiz firmaları tanıtıp ihracatı geliştirmek"

Artkim Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, “Şirket olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlar düzenliyoruz. Pandemiden sonra fuarcılığın seyri değişti. Bizim amacımız fuara katılan firmaları en iyi şekilde Yurtiçi ve Yurtdışına tanıtıp ihracatı geliştirmek. Buradaki en önemli amacımız AYSAF’ı sanatla birleştirerek sadece bir fuar değil, iş dünyasını daha iyi noktalara getirmek” ifadelerini kullandı.

Moda Yan Sanayide Başlar Defilesi

Fuarın 2’nci ve 3’üncü günü (17-18 Kasım tarihlerinde) gerçekleşecek olan “Moda Yan Sanayide Başlar” mottosuyla düzenlenecek ve ünlü modeller Özge Ulusoy, Zeliha Çal ve tescilli güzellerin de yer alacağı defilede katılımcı firmalara en son koleksiyonlarını sergileme fırsatı sunulacak olan AYSAF’ta ayrıca, fuar alanında oluşturulacak trend alanında firmalar öne çıkan trend ürünlerini sektör beğenisine sunabilecek.

Fuar 16-19 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.