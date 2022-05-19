Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks şampiyonu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli milli boksör Ayşe Çağırır, final maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova'yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.

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  • 19.05.2022 18:32
  • Güncelleme: 19.05.2022 23:33
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks şampiyonu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçına çıktı. Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva’yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama’yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan’ı, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez’i geçen milli boksör, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova ile karşılaştı. İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu ise 3-2 kazandı. Üçüncü rauntta seyirci desteğini de arkasına alarak rakibi üzerinde son anlarda baskı kuran milli boksör, büyük çekişmeye sahne olan bu raundu 5-0, maçı da 3-2 kazanarak Dünya şampiyonu oldu.

Milli boksörlerin altın madalya mücadelesi 20 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakalarıyla devam edecek. Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı boksör Ingrit Lorena Valencia Victoria ile, 54 kiloda Hatice Akbaş, Romanyalı Lenuta Lacramioara Perijoc ile, +81 kiloda Şennur Demir ise Faslı Mardi Khadija ile altın madalya için ringe çıkacak.

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İHA

SHA Editör
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