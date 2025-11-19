Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısına bilgi verdiği iddia edilen iki polisle ilgili sıcak gelişme

Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 2 polis memurunun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme görevsizlik kararı vererek, iki sanığın dosyasını Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Küçükçekmece’de, 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.’nin (31) yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık N.Ç. ile müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Z.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Çoğu polis arkadaşım cinayette ismim varmış gibi bana cephe aldı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık N.Ç., "Benim bu olayla hiçbir ilgim yokken, organize bir suç örgütünde adım geçti. Ben telefondaki konuşma fotoğraflarını kasıtlı olarak silmedim. Telefonda yer kaplamasın diye sildim. Olay, haberlere düşünce bazı arkadaşlar bana linkler atmaya başladı. Bu işte parmağım varmış gibi basında haberler yapıldı. Birçok polisin adı bu işe karıştı. Çoğu polis arkadaşım cinayette ismim varmış gibi bana cephe aldı. Cemil Koç, benden ilk sorgulamayı yapmamı istediğinde, ne cinayetten ne de başka olaylardan haberdar değildim. Ben bu olayın detaylarını olay basına düştükten sonra öğrendim. Ben Cemil Koç’u tanımıyorum, ben, Z.B.’yi tanıyorum. Z.B. benden, bir arkadaşının işini yapmamı istediği için bu işi yaptım" ifadelerini kullandı. Savunma yapan tutuklu sanık Z.B., SEGBİS aracılığı ile yaptığı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Esra Tokyaz’dan sanık avukatına: "Sanki bu suçu ben işlemişim gibi savunma yapma"

Beyanda bulunan Esra Tokyaz ile avukatları, sanıklardan şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını ve davanın, geçtiğimiz günlerde soruşturması tamamlanan cinayet dosyasıyla birleştirilmesini istedi. Öte yandan müşteki avukatları, sanık N.Ç.’nin, Esra Tokyaz’ın ifadesini zanlı Cemil Koç’la paylaştıklarına dair ekran görüntülerini mahkemeye sundu. Bunun üzerine söz alan sanık N.Ç., "Ben kesinlikle Cemil’e fotoğraf göndermedim" dedi. Sanık avukatı ise savunmasında, sanıkların suç işleme kastı ile hareket etmediğini belirterek, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

Sanık avukatı savunma yaptığı sırada, müşteki Esra Tokyaz, "Sanki bu suçu ben işlemişim gibi savunma yapma" diyerek avukata tepki gösterdi. Bunun üzerine Ayşe Tokyaz’ın annesi de izleyici kısmından avukata bağırması üzerine, taraflar arasında tartışma yaşandı. Hakim, tarafları sakinleşmesi konusunda uyarıda bulundu.

Savcılıktan dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi talebi

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, alınan beyanlar ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak, sanıkların suçunun, ‘kasten öldürmeye yardım’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti. Ayrıca Savcılık, dosyada görevsizlik kararı verilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık N.Ç. mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Ben Cemil’in İstanbul’da ne yaptığını bilmiyordum. Benim Cemil’e yardım etme gibi bir durumum olsaydı olay öncesi ve olay sırasında İstanbul’da olurdum. Cemil beni olaydan bir buçuk gün sonra aradı. Bu olaylar yüzünden benim çocuğum uyku bile uyuyamıyor. Hangi insan böyle bir eyleme yardım eder? Ben 15 yıl polis memuru olarak çalıştım. Bu durumu kabul etmem mümkün değil" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların suça yardım etme suçunu işlemediklerini ifade etti.

Müşteki Esra Tokyaz ise mütalaaya karşı beyanında, "Önce görmezden gelindim, sonra ben sorgulandım. Sanki ben kardeşimi öldürüp, valize koymuş gibi konuşmalar yapıldı. Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur" şeklinde konuştu. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatını talep etti.

Dosya, Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığın da cinayet işlemeye yardım suçunu işledikleri gerekçesiyle, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti göz önünde bulundurularak, dosyada ‘görevsizlik’ kararı vererek, ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

"Şimdi hepsi Cemil’le birlikte yargılanacak"

Duruşma sonrası açıklama yapan maktul Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Önce ben görmezden gelindim, yok sayıldım. Verdiğim ifadeler değil, ben sorgulandım. İçeride olduğu gibi. Bu acılı halimle bile beni suçladılar. Sanki olayı ben yapmışım gibi saptırmaya çalıştılar ama zaten yukarıya çıktığımda, orada da ses kaydı var. Ben Ayşe’nin ayakkabılarını neden aldığım hepsi ses kaydında geçiyor. Biz bunu da sunduğumuzu söyledik. Dosyalar birleşti bu bizim yararımıza olan bir şey. Şimdi hepsi Cemil’le birlikte yargılanacak. Hangi ceza verilirse verilsin bizim için yeterli olmayacak" diye konuştu.