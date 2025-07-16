Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’u öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç’un eski sevgilisinin 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Koç’un kardeşinin de FETÖ soruşturması kapsamında polislikten ihraç edildiği tespit edildi.

Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Olayın şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç’un emniyette ifade vermeyerek ’Susma’ hakkını kullandığı ortaya çıkmıştı. Diğer şüpheliler ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini iddia etmişti.

Eski sevgilisi de şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş

Cinayet zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi Ece Gül Övezova’nın da 2023 yılında Diyarbakır’da yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın, kaldığı apartmanın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybettiği, olay sonrası Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde, daha önce meslekten ihraç edilen Cemil Koç’un kardeşinin de geçmişte yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı tespit edildi.