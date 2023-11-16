Aysel Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de STK'ların aktif siması Aysel Akbulut son yolculuğuna uğurlandı.

Aysel Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Kent Konseyi Üyesi Aysel Akbulut dün hayatını kaybetmişti. Akbulut, bugün Piri Mehmet Paşa Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çanta mahallesinde ebedi istirahatgahına tevdi edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman