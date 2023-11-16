Aysel Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Kent Konseyi Üyesi Aysel Akbulut dün hayatını kaybetmişti. Akbulut, bugün Piri Mehmet Paşa Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çanta mahallesinde ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.