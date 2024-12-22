Aysel Baydar Güzellik Salonu Açılışı Gerçekleşti
Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde hizmete açılan Aysel Baydar Güzellik Salonu'nun açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. İşletme sahibi Aysel Baydar, açılışta yaptığı konuşmada, 'Salonumuzun Silivri'mize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.
Açılışa, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebru Pekel, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, MHP eski Kadın Kolları Başkanı Zerrin Çimen, Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği Başkanı Derya Küçük gibi önemli isimler katılım sağladı.
Aysel Baydar Güzellik Salonu, kadınlara yönelik güzellik ve bakım hizmetleriyle Silivri halkına hizmet vermeye başladı. Açılış etkinliği, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.