Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ‘KB-119’ tarafından lastik botun arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.