Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bulunan 17 kaçak göçmeni yakaladı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bulunan 17 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-84’, lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.