Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı, 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 33 kaçak göçmen yakalanırken, yardım talebinde bulunan 15 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında üç farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 9’u çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka bölgede ise Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-4305’ tarafından lastik botun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 6’sı çocuk 15 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.