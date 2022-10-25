Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden KB-4510 Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.